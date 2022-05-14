اليابان تعلن وقف عمليات توريد النفط من روسيا .

طوكيو 14 مايو 2022 ( وال )- أعلنت أكبر شركة ” موردة ” للبترول في اليابان وقف عمليات توريد النفط من روسيا ، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا .

ونقلت مصادر اعلامية عن “سايتو تاكيشي” رئيس شركة ” أنيوس ” ، في مؤتمر صحفي عقده السبت ، إن شركته أوقفت توريد النفط من روسيا ، وأن آخر شحنة نفط تم توريدها من روسيا وصلت إلى البلاد في شهر أبريل الماضي ، ولن تكون هناك شحنات جديدة من روسيا.

وأوضح ” تاكيشي” أن النفط الروسي يشكل أقل من ( 5 ) بالمئة من إجمالي النفط المورد إلى اليابان .

وفي سياق متصل أعلنت شركة ” ايدميتسكو كوسان ” اليابانية الموردة للنفط أنها تستعد لحظر توريد النفط من روسيا .

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في وقت سابق أنها تجري استعدادات لحظر توريد النفط من روسيا وذلك في إطار التعاون مع مجموعة دول السبع..

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