ليبيا نيوز

اليابان تعلن وقف عمليات توريد النفط من روسيا .

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طوكيو 14 مايو 2022 ( وال )- أعلنت أكبر شركة ” موردة ” للبترول في اليابان وقف عمليات توريد النفط من روسيا ، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا  .

ونقلت مصادر اعلامية عن “سايتو تاكيشي” رئيس شركة ” أنيوس ” ، في مؤتمر صحفي عقده السبت ، إن شركته أوقفت توريد النفط من روسيا ، وأن آخر شحنة نفط تم توريدها من روسيا وصلت إلى البلاد في شهر أبريل الماضي ، ولن تكون هناك شحنات جديدة من روسيا.

    وأوضح ” تاكيشي”  أن النفط الروسي يشكل أقل من ( 5 ) بالمئة من إجمالي النفط المورد إلى اليابان  .

    وفي سياق متصل أعلنت شركة ” ايدميتسكو كوسان ” اليابانية الموردة للنفط أنها تستعد لحظر توريد النفط من روسيا   .

  وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في وقت سابق أنها تجري استعدادات لحظر توريد النفط من روسيا وذلك في إطار التعاون مع مجموعة دول السبع..

    …( وال )….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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