السلطات التونسية تنقذ 81 مهاجراً في المتوسط

قال جيش البحر التونسي إنه أنقذ 81 مهاجراً، بينهم امرأة، كانوا على متن قارب متهالك في المتوسط على مسافة ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس.

وأضاف مصدر للجيش أن من بين من تم إنقاذهم 38 مصرياً و32 بنغالياً و10 سودانيين ومغربي، تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عاماً، وتم نقلهم إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث تم تسليمهم لجهاز الحرس الوطني التونسي.

وكانت السلطات التونسية أعلنت في 25 أبريل الفائت انتشال جثث 3 مهاجرين غير شرعيين، واحتجاز 155 آخرين من جنسيات أفريقية، وذلك بعد إحباط قوات خفر السواحل 5 عمليات عبور قبالة سواحل صفاقس

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