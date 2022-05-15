ليبيا نيوز

روسيا تقطع الكهرباء عن فنلندا.. لهذه الأسباب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت روسيا عن قطع إمداد الكهرباء عن فنلندا بدءًا من 13 مايو الجاري، وقال شركة التزويد الروسية إن الأمر يتعلق بعدم تلقيها أي مدفوعات من فنلندا مقابل الكهرباء منذ 6 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن فنلندا لم تقدم لها أي أعذار حول أسباب التأخير، وما إن كانت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا هي منعتها من تسديد المدفوعات.

من جانبها، أكدت شركة الكهرباء الفنلندية الأمر، وأشارت إلى أنّ إمدادات الكهرباء في البلاد مستقرة بفضل السويد، وقالت إنّها لا تستعين بروسيا إلا من أجل 10% من استهلاكها من الكهرباء.

يأتي وقف الإمدادات في وقتٍ تصاعد فيه التوتر بين البلدين، خاصةً مع رغبة فنلندا بالانضمام لحلف الناتو بشكلٍ عاجل، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي بدأ في فبراير الماضي.

يذكر أن الخبراء أكدوا قدرة فنلندا على الاستغناء عن الكهرباء الروسية بكل سهولة.

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قناة 218 الليبية

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