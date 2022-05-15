روسيا تقطع الكهرباء عن فنلندا.. لهذه الأسباب

أعلنت روسيا عن قطع إمداد الكهرباء عن فنلندا بدءًا من 13 مايو الجاري، وقال شركة التزويد الروسية إن الأمر يتعلق بعدم تلقيها أي مدفوعات من فنلندا مقابل الكهرباء منذ 6 مايو الجاري.

وأشارت إلى أن فنلندا لم تقدم لها أي أعذار حول أسباب التأخير، وما إن كانت العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا هي منعتها من تسديد المدفوعات.

من جانبها، أكدت شركة الكهرباء الفنلندية الأمر، وأشارت إلى أنّ إمدادات الكهرباء في البلاد مستقرة بفضل السويد، وقالت إنّها لا تستعين بروسيا إلا من أجل 10% من استهلاكها من الكهرباء.

يأتي وقف الإمدادات في وقتٍ تصاعد فيه التوتر بين البلدين، خاصةً مع رغبة فنلندا بالانضمام لحلف الناتو بشكلٍ عاجل، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي بدأ في فبراير الماضي.

يذكر أن الخبراء أكدوا قدرة فنلندا على الاستغناء عن الكهرباء الروسية بكل سهولة.

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