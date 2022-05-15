مجموعة السبع : حرب أوكرانيا تؤجج أزمة الطاقة والغذاء بالعالم .

بروكسل 14 مايو 2022 ( وال )- حذرت مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم السبت، من أن الحرب في أوكرانيا “تؤجج أزمة الطاقة والغذاء في العالم وتهدد الدول الفقيرة”.

ودعت المجموعة إلى اتخاذ إجراءات فورية لفك الحصار عن مخازن القمح الذي تمنع روسيا تصديره من أوكرانيا”، بحسب وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.

وتعهدت مجموعة السبع في بيان أصدرته في ختام الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام على ساحل بحر البلطيق في ألمانيا، بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفئات الأكثر ضعفا.

وقال البيان ( لقد ولدت حرب روسيا العدوانية واحدة من أخطر أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم ).

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الألمانية ” أنالينا بيربوك ” التي استضافت اجتماعا لكبار دبلوماسيي دول مجموعة السبع، إن الحرب الأوكرانية الروسية أصبحت “أزمة عالمية”.

وأضافت أن ما يصل إلى ( 50 ) مليون شخص ، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط سيواجهون الجوع في الأشهر المقبلة مالم يتم إيجاد طرق لإطلاق الحبوب الأوكرانية، التي تمثل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.

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