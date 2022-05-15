اكتشاف مقبرة جماعية من التسعينيات في النجف العراقية

عثر سكان محافظة النجف العراقية على مقبرة جماعية، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وتضم رفات أكثر من 100 شخص.

وقال مسؤول عراقي إنّ السكان اكتشفوا المقبرة أثناء إنشاء مجمع سكني جنوب النجف، وأشار إلى أنّ المقبرة تعود إلى مرحلة الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 ضد الرئيس صدام حسين، والتي راح ضحيتها حوالي 100 ألف إنسان.

وأشار السكان إلى أنّ العظام والجماجم المكتشفة، كانت مرقمة.

من جانبه قال مدير مؤسسة الشهداء المعنية بفتح المقابر الجماعية عبد الله النائي، إنّ المقبرة تضم أكثر من 100 رفات، وأكد خلال إحياء اليوم الوطني للمقابر الجماعية عودة المقبرة للعام 1991، وأكد وجود العديد من المقابر الجماعية التي لم تكتشف حتى الآن.

يُذكر أنّ العراق شهد منذ العام 1980 عدّة نزاعات، حيث فقد حوالي مليون شخص بين عامي 1980 و1990 في عصر صدام حسين، كما ترك تنظيم داعش أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم بحسب الأمم المتحدة أكثر من 12 ألف جثمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا