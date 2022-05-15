تواصل الاحتجاجات في ايران ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية .

طهران 14 مايو 2022 ( وال )- تواصلت المظاهرات الاحتجاجية اليوم السبت في مدن مختلفة بإيران جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص الحاد في بعض المواد الغذائية الأخرى في البلاد .

وذكرت مصادر اعلامية أن رقعة الاحتجاجات توسعت إلى محافظات مختلفة من البلاد ضد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بعد أن ألغت الحكومة الدعم عنها .

وشهدت مدن بوروجارد ودرود بمحافظة لورستان، ومدن جونكان وفارسان بمحافظة جهار محل بختياري، ومدينة دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

ونقلت المصادر عن وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية ،أنه تم اعتقال ( 15 ) شخصًا قادوا التظاهرات في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان، و ( 7 ) أشخاص في مدينة ياسوج محافظة كهكيلويه وبوير أحمد الليلة الماضية .

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