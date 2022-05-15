رئيس مجلس النواب يؤكد تجميد إيرادات النفط بالمصرف الليبي الخارجي

طرابلس 14 مايو 2022 (وال) – أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم السبت، بيانا بشأن إيقاف انتاج وتصدير النفط.

وأكد رئيس المجلس، في البيان، تجميد إيرادات النفط بالمصرف الليبي الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبي من هذا الدخل وبما يحقق العدالة والمساوة للجميع.

وقال المجلس إن هذه الخطوة تأتي حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الراهن، مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد والإهدار المال العام.

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