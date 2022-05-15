ليبيا نيوز

وزير النفط والغاز يبحث في انغولا نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية في أفريقيا.

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 14 مايو 2022م ( وال ) – استعرض وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية ” محمد عون ” رفقة عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول ” الأبو ” نتائج المفاوضات مع البنك الأفريقي لدعم الصناعة النفطية في أفريقيا.

كما تضمن الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الانغولية ” لواندا ” البحث في آليات الاستفادة من التعاون مع البنك الأفريقي في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لتطوير الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النفط والغاز.

وشارك في الاجتماع فريق من وزارة النفط والغاز الليبية، ومن الجانب الأنغولي، وكيل وزير الدولة للموارد المعدنية ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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