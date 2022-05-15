القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا يبحث مع وزير الطاقة البلغاري مستقبل الطاقة إقليميا ودوليا.

طرابلس 14 مايو 2022م ( وال ) – بحث القائم بأعمال السفارة الليبية في بلغاريا ” مفتاح ابوشعاله ” مع وزير الطاقة في جمهورية بلغاريا مستقبل الطاقة على الساحة الإقليمية والدولية.

وناقش اللقاء – الذي عقد بمقر السفارة الليبية في بلغاريا وحضره عدد من سفراء الدول العربية ؛ عميد سفراء أفريقيا سفير مملكة المغرب و سفير دولة الكويت والسفير العراقي سعادة السفير دولة العراق – عددا من القضايا الهامة المرتبطة بمستقبل الطاقة على الساحتين الإقليمية والدولية وفقا لما نشره وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية .

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