القائم بأعمال سفارة ليبيا في بلغاريا يبحث مع نائب رئيس البرلمان البلغاري تطورات الاحداث في ليبيا.

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وكالة الأنباء الليبية
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#التنبؤات_الجوية الصادرة اليوم الاحد الموافق 2022/05/15 بإذن الله تعالى
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
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