ليبيا نيوز

عقب لقائها مسؤولة أمريكية بتونس وليامز : اتفقنا على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري بالقاهرة، نتائج ملموسة.

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  15 مايو 2022 ( وال ) –   التقت ستيفاني وليامز، المستشارة الأممية في ليبيا، يائيل لمبرت، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، خلال تواجدها في تونس.

 ونشرت   وليامز ”  تغريدات عقب موقعها بتويتر  قالت فيها ( اتفقنا خلال اللقاء على ضرورة تحقيق اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري والمقرر أن تبدأ جولتها الثانية من المحادثات اليوم في القاهرة، نتائج ملموسة) .

في تغريدة ثانية قالت المبعوثة الاممية «يتعين أن نحترم حق الشعب الليبي في انتخاب من يحكمه بشكل ديمقراطي من خلال صندوق الاقتراع، وبناءً على إطار دستوري ثابت ” مشددة على ضرورة الحفاظ على الهدوء في البلاد.

….( وال ) …. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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