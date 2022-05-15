مجموعة السبع تتعهد بدعم صادرات أوكرانيا من الحبوب

تعاهد وزراء خارجية دول مجموعة السبع التي اختتمت أعمالها السبت في مدينة فانغلز الألمانية بدعم أوكرانيا لوجستياً، لتمكينها من إخراج السلع الغذائية الأساسية والحبوب المعدة للتصدير من مخازنها والموانئ التي وصفتها بالمحاصرة.

وعبّرت دول المجموعة في بيان عن مخاوفهم من المخاطر التي قد تطال الأمن الغذائي العالمي، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في البلدين اللذين يغطيان تلث حاجة العالم من الحبوب.

وحذرت المجموعة في ختام اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام من احتمال تعرض 50 مليون شخص للجوع في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بسبب الحرب التي تعطلت على إثرها شحن وتصدير ملايين الأطنان من المواد الغذائية المتنوعة.

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