ليبيا نيوز

المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة يُباشر في تنفيذ مشروع إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 15 مايو 2022 (وال)- باشر المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، في تنفيذ مشروع إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقتين وضمن المشاريع المكلف بها المركز للمحافظة على ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.
ووفقا للمكتب الإعلامي؛ فقد باشر المركز في تنفيذ عدد 96 نصبًا حدوديًا كمرحلة أولى بالمنطقة الممتدة من مدينة غدامس إلى معبر ذهيبة البري، وأن تنفيذ هذا المشروع يشارك فيه لجنة الحدود البرية والبحرية المشكلة من وزارة الخارجية الليبية واللجنة المرافقة لمراقبة التنفيذ والمشكلة من وزارة الخارجية التونسية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك