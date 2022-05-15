المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة يُباشر في تنفيذ مشروع إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس

طرابلس 15 مايو 2022 (وال)- باشر المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات بوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، في تنفيذ مشروع إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقتين وضمن المشاريع المكلف بها المركز للمحافظة على ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.

ووفقا للمكتب الإعلامي؛ فقد باشر المركز في تنفيذ عدد 96 نصبًا حدوديًا كمرحلة أولى بالمنطقة الممتدة من مدينة غدامس إلى معبر ذهيبة البري، وأن تنفيذ هذا المشروع يشارك فيه لجنة الحدود البرية والبحرية المشكلة من وزارة الخارجية الليبية واللجنة المرافقة لمراقبة التنفيذ والمشكلة من وزارة الخارجية التونسية. (وال)

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