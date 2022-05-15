عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك.

القدس 15 مايو 2022 (وال) – اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك،وسط حماية من قوات الاحتلال الصهيوني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلموذية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم.

وأضافت الوكالة أن عشرات المرابطين استمروا في أداء صلاة الضحى، تزامنا مع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وكانت جماعات “الهيكل” دعت مناصريها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم، (الخامس عشر من مايو)، تزامناً مع ذكرى النكبة بحجة إحياء ما يسمى بـ”الفصح الثاني”.

وردا على دعوات منظمات الهيكل، أُطلقت دعواتٌ مقدسية للتصدي لهذا الاقتحام من خلال التواجد في المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار اليوم، كي لا يتسنّى للاحتلال تفريغ المسجد خلال ساعات الاقتحام.

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