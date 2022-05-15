ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الأحد .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 مايو 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا  ليوم الأحد (2022/05/15 )  اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية.

 الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة و الريح متغيرة الاتجاه الى شلوق يتحول تدرجيا يوم الغد الى شرش على ساحل زوارة وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر و البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ   و الرؤيـة جيدة.

 

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب و الريح شرش ويكون متغير الاتجاه الى براني يوم الغد على الساحل من الخليج الى بنغازي ســـرعته تتراوح مــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 1.00) متر  و البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ و الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي لظهور شبورة مائية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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