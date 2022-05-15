كركوك 15 مايو 2022 (وال) -أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، باندلاع اشتباك بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم “داعش” الارهابي في محافظة كركوك. وقال المصدر إن “القوات الأمنية في قيادة المقر المتقدم بكركوك تشتبك مع عناصر داعش ضمن قرية أبو خناجر”. وأشار إلى أن الاشتباك أسفر لغاية اللحظة، عن “مقتل عنصرين من داعش والاستيلاء على […]

ظهرت المقالة العراق.. اشتباكات بين قوات الأمن و داعش في كركوك أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال