ليبيا نيوز

الرقابة على الأغذية: لا صحة للأخبار المتداولة باستخدام برومات البوتاسيوم في تحضير الخبز.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 مايو 2022 م ( وال )  فنذ مركز الرقابة على الاغذية والادوية  الأخبار المتكررة و المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي وأخرى من قبل ناشطين في هذا المجال ، حول إستخدام مادة برومات البوتاسيوم في تحضير الخبز.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية  أن لجنة علمية شكلت بالخصوص وقامت بسحب عينات من الطحين المستخدم و الخبز من مصادره واماكن تداوله من 50 مدينة بواقع عدد 454 عينة متمثله بـ 404 عينة خبز و 40 عينة دقيق و 10 عينة محسنات الخبز وذلك بإخضاعها للإجراءات المخبرية اللازمة من التحاليل والتدقيق باستخدام مادة برومات البوتاسيوم داخلها من عدمه.

وأظهرت النتائج المخبرية  عدم تبوث إستخدام مادة برومات البوتاسيوم   .

وللأهمية فأن المركز يؤكد صحية وسلامة نتائجه رجوعا لدوره العلمي في هذا الشأن وان ادارته وكل عامليه يطمئنون كافة اطياف الشعب الليبي بأن سلامة الغذاء و الدواء امانة حملة على اعناقنا و من اولوياتنا الحفاظ عليها بشكل دوري.

ويحذر المركز اصحاب النفوس الضعيفة من غايتهم نشر الشائعات و الفتن والتشكيك بنزاهة نتائج اختبارات المركز.

  

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وكالة الأنباء الليبية

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