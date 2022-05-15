ليبيا نيوز

فلسطين.. 45 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال شرق مدينة البيرة

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيرة 15 مايو 2022 (وال) -أصيب مساء اليوم الأحد، (45) مواطنا فلسطينييا، بينهم (7) بالرصاص الحي خلال المواجهات شرق مدينة البيرة بالضفة المحتلة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “تم إصابة (45) فلسطينيا بينهم (7) بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في “بيت إيل” شمال شرق مدينة البيرة”. وكانت اندلعت، بعد ظهر اليوم مواجهات بين قوات الاحتلال، […]

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وكالة الانباء الليبية وال

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