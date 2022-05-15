استشهاد أسير محرر من مخيم جنين متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الصهيوني.

جنين 15 مايو 2022 (وال) – استشهد اليوم الأحد الأسير المحرر “داوود الزبيدي” متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال الصهيوني أبلغت أمس عائلة المصاب “الزبيدي” من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.

وأشارت الوكالة أنه تم نقل “الزبيدي” من مخيم جنين، إلى مستشفى داخل أراضي الـ48 لخطورة وضعه الصحي إثر إصابته برصاصه في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين يوم الجمعة.

.. ( وال ) ..