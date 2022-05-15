وزير التربية والتعليم يتابع مع السفير الإيطالي لدى ليبيا افاق التعاون وخطوات تدريس اللغة الايطالية

طرابلس 15 مايو 2022 م ( وال ) اِستقبل وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” ظهر اليوم الأحد، بطرابلس السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” والوفد المُرافق له،

وتم خلال اللقاء الذي حضره وكيلَ الوزارة لشؤون المُراقبات، ومدير مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية، مناقشة افاق التعاون في المجالات التربوية واِنهاء تدريب 56 طالب وطالبة ليبية في تدريس اللغة الإيطالية ، بجامعة ( كافو اسكاري ) Ca’Foscari بمدينة البندقية الإيطالية، و منح فرصة أخرى لتدريب طلاب وطالبات .

واستعرض الوزير ما أنجز بشأن توطين اللغة الإيطالية في ليبيا، مشيرا إلى أنه تم انهاء الجزء الأول من قاعدة البيانات، ونأمل تعاون الجانب الإيطالي لاعداد المناهج بما يُناسب مراحل التعليم المختلفة وذلك بتشكيل لجان مشتركة للقيام بذلك”،.

وأكد وزير التعليم حرص الوزارة على تدريس اللغة الإيطالية خلال السنوات المقبلة، في إطار اهتمام الوزارة بتدريس اللغات المختلفة. .