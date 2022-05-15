منظمة الهجرة: تراجع المهاجرين الأفارقة العابرين اليمن إلى الخليج

تراجعت أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يصلون إلى اليمن -نسبياً- لنحو 5212 مهاجراً خلال شهر أبريل الماضي بعد أن شهد شهر مارس وصول 5354 ، حسب ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في تقرير لها -الأحد- بينت خلاله أن نحو 90 % من المهاجرين الواصلين لليمن جاءوا من إثيوبيا والبقية من الصومال.

وأرجعت المنظمة الأممية في تقريرها الشهري انخفاض عدد المهاجرين الواصلين لليمن عن الشهور السابقة إلى تغيرات أحوال الطقس والمد والجزر بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الأمنية على سواحل اليمن وجيبوتي.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد رحلت -الخميس- نحو 150 مهاجرا إثيوبيا ، بينهم 20 طفلاً من اليمن، في أول رحلة جوية من مطار عدن خلال العام الجاري لنقل المهاجرين الأفارقة.

وتجدر الإشارة إلى إنه رغم استمرار الصراع المسلح المستمر في اليمن إلا أنه لا يزال نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة، خاصةً من أثيوبيا والصومال إلى المملكة العربية السعودية، وغيرها من دول الخليج العربي، بحثاً عن حياة أفضل.

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