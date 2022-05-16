مشروع أعمال تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة.

بنغازي 15 مايو 2022م (وال ) – أعلن اليوم الأحد بفندق تيبستي في مدينة بنغازي عن خطة عمل لمشروع اعمال تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة وذلك بحضور نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب ” علي القطراني” وعدد من وزراء الحكومة ، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري ” ومدير صندوق اعمار بنغازي ودرنه ومدير مصلحة التخطيط العمراني والسفير اليوناني وقنصل دولة مصر وممثلين من شركة ليد اليونانية للاستشارات الهندسية .

وقالت مديرة المرصد الحضري لمدينة بنغازي ” لمياء الغرياني ” إن هذا المشروع المهم لمدينة بنغازي يقوم بتجهيز قاعدة معلومات متكاملة لإعادة إعمار المدينة، وكذلك معلومات حول الرؤية المستقبلية للمدينة، وهو مشروع كامل به مجموعة من الدراسات منها دراسة البحيرات والبنية التحتية والعشوائيات وكيفية معالجتها وما بعد الجيل الثالث.

ومن جانبه أفاد المهندس سفيان سالم الأطرش نائب مدير شركة ليد للاستشارات الهندسية – فرع بنغازي – بوجود عقد مشروع مع بلدية بنغازي منذ فترة، واليوم نتحدث عن خطة العمل لمشروع اعمال تحديث المخطط العام والتوسعات لحاضرة بنغازي والدراسات الهندسية المصاحبة والذي سوف يستغرق من عام إلى عامين ونصف.

وأوضح قائلا (نحن نقوم بإعداد الخرائط أي العمل الهندسي باعتبار ان الخرائط غير متوفرة في بلدية بنغازي، فمنذ عام 2006 لم يعد هناك أي عمل هندسي او مشاريع للتخطيط العمراني في ليبيا وبالتالي فإن هذه الخطوة سريعة ومستعجلة للحد من النمو العشوائي في المدينة وتوفير خرائط للبنية التحتية.

كما تحدث المهندسين بشركة ليد اليونانية المتعاقد معها من قبل بلدية بنغازي عن خطة العمل ومراحل تنفيذ المشروع، وعن المدينة القديمة أي المنطقة التراثية والمشروعات الخاصة بالمناطق العشوائية ، وعن قاعدة البيانات الجغرافية والمسح الجوي ، وعن الطرق والمواصلات والنقل العام ، وعن التعداد السكاني للمدينة والبنية التحتية وشبكات الصرف ومشروع البحيرات والقناة المائية والبيئة.

( وال)