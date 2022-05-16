بدء صيانة مسار منظومة النهر بمنطقة الجويبية التي تعرضت لأعمال تخريب اليومين الماضيين.

طرابلس 15 مايو 2022م (وال) ـ أعلن جهاز النهر الصناعي البدء في أعمال الصيانة بالمحطة رقم 151 بمسار المنظومة بمنطقة الجويبية التي تعرضت لأعمال تخريب اليومين الماضيين.

وأوضح الجهاز أن فرق التشغيل والصيانة قامت بتخفيض التدفق من حقل آبار غدامس لاستبدال الصمام الذي تم الاعتداء عليه، وسبب في هدر كمية كبيرة من المياه التي كانت من المفترض أن تنساب إلى خزان الجويبية ومن ثم إلى مستهلكيها.

وأشار الجهاز إلى أنه من المتوقع الانتهاء من أعمال استبدال الصمام مع نهاية اليوم الأحد، واستئناف الضخ بمعدله الطبيعي من حقل آبار غدامس إلى خزان الجويبية.