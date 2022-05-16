نواب البرلمان الصومالي يجتمعون داخل قاعدة عسكرية لاختيار رئيس للبلاد.

مقديشو 15 مايو 2022 (وال)- يجتمع نواب البرلمان الصومالي ، اليوم الأحد في العاصمة مقديشو ، التي تخضع لتدابير إغلاق مشددة ، وذلك لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس على الرئاسة نحو 36 مرشحا ، بينهم الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد ، واثنان من أسلافه وهما ، حسن شيخ محمود ، وشريف شيخ أحمد ، وهناك سيدة واحدة بين المرشحين، هي “فوزية يوسف حاجي آدم”، وهي نائبة برلمانية كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية.

ويجري التصويت داخل خيمة في مطار داخل قاعدة هالان العسكرية ، التي تحميها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

ومن المتوقع أن تستمر عملية التصويت حتى مساء اليوم، خاصة إذا كانت هناك حاجة للجولتين الثانية والثالثة من الاقتراع.

ولمنع المتطرفين من تعطيل الانتخابات، وضعت الشرطة الصومالية مدينة مقديشو تحت الإغلاق الذي بدأ في الساعة التاسعة من مساء السبت ، تحسبا لهجمات قد تشنها “حركة الشباب” المتمردة .

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