البرلمان الصومالي ينتخب حسن شيخ محمود رئيساً للبلاد.

مقديشو 16 مايو 2022 (وال) – فاز الرئيس الصومالي السابق “حسن شيخ محمود” بإنتخابات الرئاسة التي صوت فيها أعضاء البرلمان بالعاصمة مقديشو أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن حسن شيخ محمود (66 عاما) حصل على 214 صوتا ، بينما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته “محمد عبدالله فرماجو” على 110 اصوات.

وكان البرلمان قلص عدد المرشحين من 36 في الجولة الأولى إلى أربعة في الجولة الثانية من التصويت، وهم رئيس ولاية بلاد بنط سعيد عبدالله دني، والرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد فرماجو، والرئيس الأسبق حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري.

يذكر أن حسن شيخ محمود كان تقلد منصب رئيس الصومال سابقًا خلال الفترة من 2012 وحتى 2017.

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