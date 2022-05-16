العقوبات توقف صادرات من بيلاروسيا إلى أوروبا بقيمة 18 مليار

أكد رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو تأثير العقوبات الغربية على صادرات بلاده تجاه أوروبا.

وأشار إلى أن العقوبات أوقفت صادرات تتراوح قيمتها ما بين 16 و18 مليار دولار ، وقال إن العقوبات حظر غالبية الصادرات التي تقدمها بيلاروسيا.

وكانت الدول الغربية قد قررت فرض العقوبات على بيلاروسيا بسبب سماحها للقوات الروسية باستخدام أراضيها؛ من أجل الوصول إلى أوكرانيا، حيث أرسلت روسيا أكثر من 10 آلاف جندي إلى أوكرانيا عن طريق الأراضي البيلاروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

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