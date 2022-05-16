روسيا تهدد بزيادة الدعم العسكري على الحدود الفنلندية

قال رئيس الشؤون الدفاعية والأمنية في مجلس الاتحاد الروسي فيكتور بونداريف إن روسيا ستعزز وجودها العسكري على فنلندا في حال انضمامها إلى حلف الناتو.

وأشار إلى أن خبر انضمام فنلندا إلى الناتو مقلق من الناحية الجيوسياسية وليس من الناحية العسكرية.

وحذر من رغبة أميركا في تحويل أراضي فنلندا إلى أماكن لمناورات الناتو، وتدبير استفزازات، ونشر قاعدة عسكرية، وأكد وجود تاريخ مشترك وحدود تزيد عن 1,2 ألف كيلومتر بين البلدين.

وحمّل فيكتور بونداريف الولايات المتحدة المسؤولية عن الضغط على الدول الإسكندنافية؛ من أجل دفعها للالتحاق بحلف الناتو.

جاء الرد الروسي بعد إعلان فنلندا والسويد رغبتهما بالانضمام إلى حلف الناتو بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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