مالي تنسحب من قوة دول الساحل الغربي الأفريقي

أعلن المجلس العسكري في مالي، في بيان له، انسحاب دولة مالي من القوة العسكرية متعددة الجنسيات في منطقة دول ساحل غرب أفريقيا التي تأسست لمحاربة التطرف والإرهاب.

وبرر بيان المجلس العسكري قراره بانسحاب مالي بسبب عدم إحراز أي تقدم في مهمة المجموعة وهو قتال المتشددين المسلحين والإرهابيين، علاوة على عدم عقد اجتماعات في مالي في الآونة الأخيرة، ورفض الدول منح الرئاسة لمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن قوة مجموعة دول الساحل الخمس، تضم قوات من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا وقد تشكلت في سنة 2017 م لمواجهة الإرهابيين الذين اجتاحوا المنطقة في السنوات الماضية، مما أسفر عن مقتل الآلاف من مواطني الدول العضوة بالقوة، واضطرار الملايين منهم إلى النزوح من بيوتهم وبلداتهم.

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