ليبيا نيوز

السويد تقرر تقديم طلب للانضمام إلى الناتو.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

ستوكهولم 16 مايو 2022 (وال) – قررت السويد رسميا التقدم إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” بطلب للحصول على عضوية الحلف .

   وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي الحاكم في بيان نشر على موقعه الرسمي إنه قرر خلال اجتماع عقد أمس الأحد العمل على تقديم السويد طلبا للانضمام إلى الناتو.

   وأشار الحزب الحاكم إلى أن السويد، في حال موافقة الناتو على طلبها، ستعارض نشر أسلحة نووية وقواعد عسكرية دائمة لحلف شمال الأطلسي في أراضيها.

   ويأتي ذلك في أعقاب قرار قيادة فنلندا التقدم إلى حلف شمال الأطلسي بطلب الانضمام إليه.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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