مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق في كنيسة بكاليفورنيا

أسفر إطلاق نار وقع في كنيسة جنيف ببلدة لاجونا وودز جنوبي كاليفورنيا، عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية

وأكدت السلطات اعتقال شخص مشتبها به، دون الإشارة إلى الدوافع المحتملة وراء الحادث.

وأشار مكتب رئيس البلدية إلى أن جميع المصابين من البالغين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويعتبر هذا الحادث ثاني إطلاق نار عشوائي تشهده الولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع، إذ أقدم شاب على قتل عشرة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين في محل تجاري بحي بافالو الذي تقطنه أغلبية من السود بنيويورك،

يُذكر أن السلطات وصفت السلطات الهجوم بأنه هجوم عنصري بحت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا