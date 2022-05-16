الشنطي يستمع لشكاوى عدد من أعضاء جرحى بركان الغضب المتعلقة بملف العلاج في الخارج .

طرابلس 16 مايو 2022 (وال)- اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” سليمان الشنطي ” الاحد بحضور المستشار عبد الرؤوف النجار، ورئيس مكتب المستشارين ” عائشة العزيبي ” مع عدد من أعضاء جمعية جرحى بركان الغضب لفاقدي الأطراف وذوي الإعاقة المستديمة استمع خلاله الى شكاويهم المتعلقة بملف العلاج في الخارج.

وتحدث أعضاء الجمعية عن معاناتهم لتلقي العلاج؛ نتيجة للتقصير في ساحات العلاج بألمانيا وإيطاليا وتشيكيا ، مطالبين رئيس الهيئة باتخاذ إجراءاته بالخصوص، ومساعدتهم لنيل حقهم في العلاج.

وطلب رئيس الهيئة من جمعية البركان اعداد مذكرة تتضمن ملاحظاتهم، متعهدا بالسعي لتبيان وجود المخالفات التي ذكروها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إن ثبتت.

و أوضح المستشار عبد الرؤوف النجار للأعضاء بأن الهيئة تُولي ملف علاج الجرحى والمصابين العناية التامة، مؤكدا وجود مساعي مباشرة للاهتمام بهذه الشريحة، وضمان تمكينهم من تلقي العلاج.

وال..