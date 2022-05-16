الرئيس الصومالي السابق حسن محمود يفوز بالرئاسة

فاز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود بالمنصب مرة أخرى، بعدما تغلب في الجولة الأخيرة على الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، وذلك بعد ثلاث جولات من تصويت أجراه نواب البرلمان في 15 مايو.

وفاز محمود الذي حكم بين عامي 2012 و2017 فاز بأغلبية 214 مقابل 110 أصوات للرئيس الحالي في جولة إعادة ثالثة تأكدت نتيجتها منتصف ليلة 15 مايو.

وتعهد الرئيس المنتخب في كلمة من مجمع مطار العاصمة مقديشو، الذي تحرسه قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بالمضي قدما دون ضغائن، أو انتقام، فيما تحدى أنصاره حظر التجول المفروض تزامنًا مع الانتخابات، وخرجوا إلى شوارع العاصمة للاحتفاء بالفوز، حيث رددوا الهتافات وأطلقوا النار في الهواء.

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