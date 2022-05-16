ليبيا نيوز

شكوك باستخدام الفوسفور في هجوم على مصنع آزوفستال

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الجيش الأوكراني أن القصف الروسي على مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المدمرة، حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين الأوكرانيين لم يتوقف.

وأظهر مقطع مصور سقوط ذخائر ينتج عن احتراقها وهج أبيض فوق المصنع.

وأشار خبير عسكري بريطاني إلى أن تلك الذخائر تبدو مثل هجوم بالفسفور الأبيض أو الأسلحة الحارقة، فيما لم يتضح بعد من أطلق الذخيرة ولا مصدر إطلاقها، وسط تحفظ روسي وإحجام أوكراني عن التعليق.

يُذكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان يحثون على حظر استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بسبب الحروق البالغة التي تتسبب بها، رغم أنه ليس محظورًا كسلاح كيماوي بموجب المعاهدات الدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك