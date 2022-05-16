شكوك باستخدام الفوسفور في هجوم على مصنع آزوفستال

أكد الجيش الأوكراني أن القصف الروسي على مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول المدمرة، حيث يتحصن بضع مئات من المقاتلين الأوكرانيين لم يتوقف.

وأظهر مقطع مصور سقوط ذخائر ينتج عن احتراقها وهج أبيض فوق المصنع.

وأشار خبير عسكري بريطاني إلى أن تلك الذخائر تبدو مثل هجوم بالفسفور الأبيض أو الأسلحة الحارقة، فيما لم يتضح بعد من أطلق الذخيرة ولا مصدر إطلاقها، وسط تحفظ روسي وإحجام أوكراني عن التعليق.

يُذكر أن المدافعين عن حقوق الإنسان يحثون على حظر استخدام ذخائر الفسفور الأبيض بسبب الحروق البالغة التي تتسبب بها، رغم أنه ليس محظورًا كسلاح كيماوي بموجب المعاهدات الدولية.

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