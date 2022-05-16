الدولار يلامس أعلى مستوى له منذ 20 عاما.

هونج كونج 16 مايو 2022 (وال) – ارتفع الدولار إلى رقم يلامس أعلى مستوى له منذ 20 عاما مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين، مدعوما بسعي المستثمرين إلى ملاذ بسبب مخاوف بشأن النمو العالمي.

وسجل مؤشر الدولار 104.54 بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 105 وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002 بعد ستة أسابيع متتالية من المكاسب.

وبدأ اليورو الأسبوع بالقرب من أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2017، متأثرا بارتفاع الدولار، حيث وصل إلى 1.0398 دولار في بداية التعاملات صباح اليوم.

كما سجل الجنيه الإسترليني 1.2256 مقابل الدولار اليوم بعد تراجعه إلى 1.2156 دولار الأسبوع الماضي، في حين تراجع الين الياباني بشكل طفيف مسجلا 129.43 ين للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة، سجلت بتكوين نحو 31000 دولار بعد تراجعها إلى 21400 دولار يوم الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020.

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