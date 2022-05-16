المنظمة الدولية للهجرة تؤكد انخفاض أعداد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى اليمن

أشارت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الشهري لتتبع حالات النزوح ومراقبة مواقع وصول المهاجرين، إلى أن 5,212 مهاجرًا أفريقيًا وصلوا إلى اليمن خلال شهر أبريل، مقارنة بـ 5,354 مهاجرًا في مارس.

وأرجعت المنظمة في تقريرها، انخفاض عدد المهاجرين عن الشهور السابقة إلى تغيرات أحوال الطقس، بالإضافة إلى زيادة الإجراءات الأمنية على سواحل اليمن وجيبوتي،

وقالت: رغم استمرار الصراع الدامي في اليمن؛ فإنه لا يزال نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة بحثًا عن حياة أفضل في دول الخليج،

ولفتت المنظمة إلى أن نحو 90% من المهاجرين قدموا من إثيوبيا بينما قدم الباقون من الصومال.

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