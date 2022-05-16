القنصل اليوناني يترأس وفد شركة الطيران اليونانية في زيارة لمطار بنينا الدولي

بنغازي 16 مايو 2022 (وال)- أجرى وفد مكون من القنصل اليوناني بالإضافة إلى ممثلي عن شركة الطيران اليونانية، زيارة لمطار بنينا الدولي، لمناقشة عودة تسيير الرحلات بين بنغازي وأثينا خلال المدة القريبة القادمة.

هذا وعقد الوفد اليوناني اجتماعا مع مدير عام مطار بنينا الدولي ومساعده، ورئيس مركز شرطة المطار، أعقبها جولة تفقدية رفقة فريق من إدارة المطار داخل صالات الركاب وبعض المرافق، للتعرف على ألية تسيير الرحلات والإجراءات الأمنية والصحية المصاحبة. (وال) ف م/ ر ت

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