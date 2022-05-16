ليبيا نيوز

مجلس إدارة المركز الليبي للدراسات المستقبلية يناقش أمس خطة عمله لهذا العام .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس   16 مايو 2022  ( وال )- استعرض  مجلس إدارة المركز الليبي للدراسات المستقبلية  خلال اجتماعه الثاني الذي عقده  أمس  بالعاصمة طرابلس لاستعراض خطة عمله  للعام 2022 .

وافاد المدير العام المركز   “حمزة المصدق  ” وكالة الانباء الليبية ان هذا الاجتماع  خصص لإستعراض الخطوات التي تم اتخاذها وتنفيذها خاصة فيما يتعلق بتوفير المقر وتوفير التجهيزات اللازمة له من الناحية الإدارية.

 وناقش المشاركون في الاجتماع خطة العمل الخاصة بالمركز والتى ستعرض على إدارة المجلس خلال الاجتماع القادم  ، بالاضافة الى المصادقة على ماجاء في محضر الاجتماع الاول  

(وال ) 

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وكالة الأنباء الليبية

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