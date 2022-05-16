ليبيا نيوز

انفجار في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية التونسي وإصابة زوجته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت إذاعة موزاييك التونسية، عن مصدر أمني، أن انفجارا وقع الاثنين بالمنزل الوظيفي لوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الكائن في تونس العاصمة.

وقال المصدر إن الانفجار وقع نتيجة تسرب في الغاز، وقد أسفر عن إصابة زوجة شرف الدين ونقلها من ثم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم يسفر الحادث عن إصابة الوزير الذي كان موجودًا داخل المنزل لحظة وقوع الانفجار.

تجدر الإشارة إلى أن توفيق شرف الدين يشغل منصب وزير الداخلية منذ شهر أكتوبر 2021، وكان قبل ذلك رئيسًا لحملة الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الانتخابات التي خاضتها تونس سنة 2019.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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