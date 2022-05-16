وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم يستقبل وفدًا من البعثة الأممية لدى ليبيا

بنغازي 16 مايو 2022 (وال)- استقبل وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم اليوم الإثنين بمكتبه في مدينة بنغازي، وفدًا من البعثة الأممية لدى ليبيا.

هذا وتكون الوفد من نائب المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة السيّدة راكي تودوريتش، والمنسّق الأمني للبعثة بالمنطقة الشرقية السيّد جوناثان ويليامز، وبحضور مدير إدارة البعثات الدبلوماسية عميد زياد الحاسي.

وأشاد الوفد بإستتاب الأمن الذي تشهده المنطقة الشرقية في الأشهر القليلة الماضية، فضلا عن انتشار مظاهر القانون المنعكسة على الشارع العام، وسريان الحياة الروتينية للمواطنين بشكل طبيعي، وباستقرار المدن الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة بالمدن الواقعة غرب البلاد.

وأكد وفد البعثة الأممية أنها شاهدت اشتباكات بين المجموعات المسلحة بمنطقة جنزور وسط المدنيين أدت إلى ترويع الآمنين فيها وإلى إحداث خسائر مادية.

من جانبه، أبدى وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ترحيبه بالبعثة الأممية، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة وزارة الداخلية على توفير الحماية لهم وتأمينهم أثناء تنقلهم وأداء مهامهم.

ونوه اقعيم إلى حاجة وزارة الداخلية إلى الدعم اللوجستي، لتمكينها من تنفيذ واجبها الوطني وبسط هيبة الدولة، ودعم مكوناتها بشكل أكبر يُساهم في مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون، للمحافظة على استقرار مدن ومناطق البلاد. (وال) ب ع/ ر ت

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