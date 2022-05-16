كردستان العراق.. إحباط محاولة استهداف السدود والأماكن العامة

أربيل 16 مايو 2022 (وال) -أعلن مجلس أمن منطقة كردستان العراق اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاستهداف السدود والأماكن العامة والحكومية في منطقة كردستان. وقال المجلس في بيان إن مجلس أمن كردستان وقوات البشمركة، اعتقلوا مجموعة إرهابية من (PKK)، خططت لمهاجمة قوات البيشمركة في كردستان والسدود والأماكن العامة والمكاتب الحكومية.(وال أربيل) س خ.

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