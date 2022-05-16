القطراني: الحكومة الليبية ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام المستثمرين الهنود للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا

بنغازي 16 مايو 2022 (وال)- قال نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي فرج القطراني، إن الحكومة الليبية ستعمل على تذليل كافة المصاعب أمام الشركات والمستثمرين الهنود، للمساهمة في مرحلة إعمار ليبيا، وأن التعاون سيشمل مجالات الإقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها.

وأشار القطراني خلال لقائه اليوم بمكتبه في مدينة بنغازي، بسفير جمهورية الهند لدى ليبيا السيد ان جي جان، إلى أن هذه الخطوة ستفتح آفاق التعاون في عدة مجالات، خاصة مشاريع البنية التحتية والإسكان، وأن الشركات الهندية تلقى إقبالا كبيرًا على مستوى عالمي كونها تتميز بدقة الأداء.

من جانبه، عبر سعادة السفير الهندي عن سعادته بحفاوة الترحاب التي لاقاها في مدينة بنغازي، مضيفًا أن هذه الزيارة هي الأولى للمدينة، كوّن من خلالها انطباعًا جيدًا.

وأضاف أن جمهورية الهند يسعدها التعاون مع دولة ليبيا في شتى المجالات، وأنها لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. (وال) ب ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال