بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعرب عن قلقها حيال الاشتباكات المسلحة في منطقة جنزور بطرابلس

طرابلس 16 مايو 2022 (وال)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ عن شديد القلق إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت أمس والتي شملت إطلاق نار عشوائي، وأنباء تفيد باستخدام للأسلحة الثقيلة وذلك في منطقة جنزور، وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

وقالت البعثة – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – إن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختف المجموعات المسلحة، يثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

وأكدت البعثة أن مثل هذه الحوادث مرة أخرى الحاجة الملحة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد.

كما دعت البعثة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية، مذكرة في الوقت ذاته جميع الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام. (وال) ب ع/ ر ت

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