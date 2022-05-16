ليبيا نيوز

اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية تناقش الخطوات بشأن توحيد ديوان المحاسبة .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 مايو 2022 م ( وال ) عقدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية برئاسة الدكتور ” مفتاح الحرير ” رئيس مجلس التخطيط الوطني اجتماعا بطرابلس مع رئيس ديوان المحاسبة تم خلاله مناقشة الخطوات بشأن توحيد ديوان المحاسبة .

كما ناقشت اللجنة  سبل  استكمال الإجراءات العملية التي تقوم بها اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، بالتعاون مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

 بحضور وكيل عام المجلس  سامي  شلادي ”  ومدير إدارة شؤون رئاسة المجلس  عضو لجنة توحيد المؤسسات الوطنية.-الدكتور أشرف الكريمي وأعضاء اللجنة وعدد من مدراء الادارات 

و تناول الاجتماع سبل توحيد هذه المؤسسة السيادية العريقة لتحقيق الأهداف المرجوة وتفعيل دورها .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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