اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية تناقش الخطوات بشأن توحيد ديوان المحاسبة .

طرابلس 16 مايو 2022 م ( وال ) عقدت اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية برئاسة الدكتور ” مفتاح الحرير ” رئيس مجلس التخطيط الوطني اجتماعا بطرابلس مع رئيس ديوان المحاسبة تم خلاله مناقشة الخطوات بشأن توحيد ديوان المحاسبة .

كما ناقشت اللجنة سبل استكمال الإجراءات العملية التي تقوم بها اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، بالتعاون مع فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

بحضور وكيل عام المجلس سامي شلادي ” ومدير إدارة شؤون رئاسة المجلس عضو لجنة توحيد المؤسسات الوطنية.-الدكتور أشرف الكريمي وأعضاء اللجنة وعدد من مدراء الادارات

و تناول الاجتماع سبل توحيد هذه المؤسسة السيادية العريقة لتحقيق الأهداف المرجوة وتفعيل دورها .