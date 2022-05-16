حرس السواحل وأمن المواني: إنقاذ 78 مهاجر غير شرعي وترحيلهم إلى بلدانهم

الزاوية 16 مايو 2022 (وال) -أنقذ زورق الدورية التابع لجهاز حرس السواحل وأمن المواني برئاسة أركان القوات البحرية اليوم الاثنين، (78) مهاجر من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، على متن قارب مطاطي.

وأفاد جهاز حرس السواحل و أمن الموانئ عبر صفحتهم على موقع فيسيوك: أن الدورية البحرية تحركت من الزاوية و قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه، وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين (بنقطة مصفاة الزاوية) وتم تسليمهم إلي الجهات المختصة.

وذكر الجهاز أنه سيتابع جهاز دوره في إطار العمل الإنساني، عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين، اضافة إلى استمرارهم في أداء المهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والانقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.(وال الزاوية) ه ش / س ح.

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