السعودية ترفع إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2026 .

لندن 16 مايو 2022 م (وال) قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، اليوم الاثنين، إن المملكة في طريقها لزيادة طاقة إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً ليتجاوز الــ 13 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2026 أو بداية 2027 .

وأوضحت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية التي تصدر بلندن أن (الأمير عبد العزيز بن سلمان قال في مؤتمر للطاقة في البحرين إنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق ذلك، وجميع استثمارات أنشطة المنبع ستتركز محلياً لتحقيق هذا الهدف) .

وأضاف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي، موضحاً أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً، سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير .

وفيما يتعلق بحقل الدرة للغاز الطبيعي الواقع في منطقة مشتركة مع الكويت، أكد الأمير عبد العزيز، (ان البلدين تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين، ونتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز) .

يذكر أن بين الموضوعات التي ناقشها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في اجتماعه السري بجدة الأسبوع الماضي مع ولي العهد محمد بن سلمان، زيادة السعودية انتاجها النفطي .

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