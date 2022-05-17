ملتقى رجال الأعمال والصناعيين الليبي – التركي يبحث الفرص الاستثمارية بتاجوراء

طرابلس 16 مايو 2022 (وال) – انعقدت اليوم الاثنين، بتاجوراء فعاليات ملتقى رجال الأعمال والصناعيين الليبي – التركي، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات وعمداء بلديات طرابلس الكبرى وسفير تركيا لدى ليبيا.

وشارك في الملتقى الذي انعقد تحت شعار “تاجوراء آفاق استثمارية واعدة”، أكثر من أربعين من رجال الأعمال الأتراك لمناقشة فرص إقامة مشاريع استثمارية في تاجوراء في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أهمية الحدث، والعمل على دعمه من خلال إيجاد فرص حقيقية للمستثمرين الاتراك بمشاركة رجال الأعمال الليبيين بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات التجارية بما يعود بالفائدة على رجال الأعمال في البلدين.

وجرى خلال الملتقى عرض لأهم المواقع والمشاريع الصغرى والاستراتيجية التي من شأنها ان تحظى باهتمام المستثمرين في البلدين في عدة جوانب اقتصادية وسياحية وغيرها.

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