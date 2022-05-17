عاجل/ أعلنت مراقبة التربية والتعليم أبوسليم بالتنسيق مع المجلس البلدي تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء ولليوم واحد فقط .
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وكالة الأنباء الليبية
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