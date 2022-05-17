‏السفارة البريطانية : أحداث اليوم ‎تظهر الحاجة الملحة لحل سياسي دائم في ليبيا

طرابس 17 مايو 2022 (وال) ـ قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا، أن النزاع الذي شهدته مدينة طرابلس بين الأطراف المسلحة أظهر الحاجة الملحة لحل سياسي دائم في البلاد.

وتابعت السفارة في بيانها الذي نشرته اليوم على حسابها الرسمي بشأن آخر تطورات الأوضاع في طرابلس، أن هذا الحل لن يتم أو يتحقق بالقوة.

ودعت السفارة جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر، والعمل على إيجاد حوار هادف يدعم الاستقرار، وإجراء انتخابات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا. (وال ـ طرابلس) ب ع

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