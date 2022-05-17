تدريبات عسكرية لأعضاء معاهدة الأمن الجماعي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمع رؤساء البلدان المنضوية في منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، أن أعضاء المنظمة سيقومون بتدريبات عسكرية مشتركة قريبًا، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وجدد بوتين، خلال اللقاء، اتهاماته للولايات المتحدة بالعمل على إنشاء مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بهدف نشر الفيروسات والأمراض الخطيرة لزعزعة الوضع والاستقرار في دول الاتحاد السوفييتي السابق. كما

وبرزت خلال اللقاء دعوات لتشكيل «تحالف يواجه حلف الأطلسي»، فيما يمكن اعتباره نسخة محدثة لـ«حلف وارسو» المنحل.

وشدد بوتين على ضرورة التنسيق والتوافق بين الأعضاء بشأن السياسة الخارجية وإيجاد نهج مشترك للقضايا الدولية.

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