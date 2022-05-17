روسيا تحمل الغرب مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية

حمّلت الخارجية الروسية في بيان لها، الاثنين، الغرب ومجموعة الدول السبع الكبرى على وجه الخصوص، مسؤولية تفاقم الأزمات الاقتصادية والغذائية العالمية، عبر تعمدها عزل روسيا وإبعادها اقتصاديًا وماليًا ولوجستيًا عن قنوات التعاون الدولي الراسخة.

واعتبرت الوزارة أن الإجراءات أحادية الجانب للدول الغربية، هي التي فاقمت مشكلات السلاسل اللوجستية والمالية لإمدادات الغذاء إلى الأسواق العالمية.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا وروسيا تمثلان نحو تسعة وعشرين في المئة من إنتاج القمح عالميًا.

وتعهدت الدول السبع السبت الماضي بالعمل على تخفيف نقص الغذاء الناجم عن الحرب الروسية.

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